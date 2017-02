Sube Unison información sobre asunto Isssteson

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto adeudo al Isssteson, el rector Heriberto Grijalva Monteverde asegura tener los documentos que demuestran lo contrario.



Luego de que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora interpusiera una denuncia ante la FAS para investigar actos de corrupción, el rector de la Alma Máter anunció un sitio web donde se puede consultar la información al respecto.



"Es mi deber no dejar que se ponga en duda la honorabilidad de esta institución", manifestó, "esta universidad es auditable, maneja recursos públicos, está siendo fiscalizada constantemente por los organismos que marca la ley".



El pasado 25 de enero, el abogado general de la Unison entregó en la Fiscalía más de 80 mil copias de recibos y nóminas como parte de la solicitud de información sobre la denuncia.



Aunque aseguró no haber sido notificado sobre cuáles son las principales acusaciones, se ha enterado de manera extraoficial sobre los señalamientos de la supuesta deuda al Isssteson, la creación de la Secretaría de Finanzas y la contratación de la empresa Proapyc.



Los pagos por cuotas y aportaciones de la Unison al Isssteson se descuentan por parte de la Tesorería del Estado, afirmó Heriberto Grijalva Monteverde, por lo que el supuesto adeudo de más de 145 millones de pesos no corresponde a la institución.



En el caso de la creación de la Secretaría de Finanzas sin la autorización de la Junta Universitaria, manifestó que en la Ley 4 que rige a la Unison, establece que es facultad del rector crear y suprimir los organismos para el buen funcionamiento de la universidad.