Solicitan pavimentación vecinos de la San Benito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia San Benito piden el bacheo de la calle Fronteras debido al mal estado en que se encuentra, pues aseguraron que las lluvias han desgastado el pavimento y eso afecta la imagen de la zona.



La mayoría de las rúas de esta colonia lucen similares, con gran cantidad de baches que ocasionan molestias a los conductores y la calle Fronteras no es la excepción, por lo que habitantes de la zona piden el bacheo del área.



"Todas las calles están muy feas aquí en la (colonia) San Benito, hay muchos hoyos, nomás llueve y empeora, estos días que llovió se pusieron peor, ya hace falta que arreglen las calles", dijo Martín Corrales, vecino de la colonia.



La situación empeora entre las calles General Piña y Cuernavaca, ya que al ser más transitada que otras vías, el pavimento se ha deteriorado y no ha sido bacheado desde hace algunos años, agregó.



"Ya hace rato que no tapan los baches de esta calle, cuando era época de lluvias arreglaron unas cuantas, pero ésta no, ojalá los taparan porque los carros caen en los hoyos".