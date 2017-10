Tatuaje no demerita labor de bomberos en Sonora: Asociación

NOGALES, Sonora(GH)

El tener un tatuaje visible no obstaculiza la labor de un bombero, expresó Manuel Hernández Domínguez, cuyos grabados en la piel son cada vez más frecuentes.



El presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos en Sonora dijo ser respetuoso de los reglamentos internos de cada institución, pero que en su opinión el tener tatuajes no demerita la labor de uno de estos socorristas.



“Respeto los reglamentos internos de cada ciudad, hay que respetar la autonomía de cada institución”, manifestó, “a mi punto de vista no interfiere, obstaculiza o demerita el trabajo de quienes quieren ser bomberos el tener tatuajes”.



Hernández Domínguez reiteró que en los últimos años han visto que es frecuente el tatuaje en los “tragahumo”.



Cabildo de Hermosillo aprobó ayer por unanimidad la modificación de su reglamento, por lo que tener un tatuaje visible ya no será impedimento para que una persona preste su servicio como bombero.



La propuesta de modificación surgió luego de que en agosto pasado el joven Judas Tadeo Galaz no pudo obtener una plaza como bombero a pesar de que obtuvo la segunda mejor calificación en los exámenes, debido a un tatuaje en el brazo.



