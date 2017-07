"Blindan" sus negocios contra inundaciones por lluvias en Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Los comerciantes "blindaron" ayer con sacos de arena sus negocios para desviar los arroyos y evitar inundaciones por la avenida Obregón, la vialidad más importante de Nogales, y calle Tecnológico.



Los comerciantes aseguraron que registraron pérdidas en sus mercancías, mobiliario e inmuebles, tras las inundaciones por las precipitaciones pluviales.



Infraestructura vial mal planeada, carencia de drenaje pluvial y represas que almacenan las aguas broncas, son las causas que están provocando afectaciones, coincidieron en un sondeo los trabajadores del sector comercial.



Reyna García, encargada de una tienda ubicada por la avenida Obregón y Plaza Miguel Hidalgo, manifestó que las lluvias han causado inundaciones, pérdidas de mercancías y afectaciones en la infraestructura del inmueble.



"El piso está dañado con tanta agua, así como el mobiliario, hemos perdido mercancías", abundó, "aparte tenemos que estar trabajando de más con las inundaciones todo por la mala planeación de las calles".



Raúl López, propietario de un restaurante, indicó que las problemáticas que ocasionan las lluvias son por la falta de planeación urbana de que han hechos durante décadas todos los gobiernos de Nogales.



"No hay represas, no tenemos drenaje pluvial, hay invasiones al por mayor y el único canal que es el arroyo Los Nogales lo redujeron esos ‘ilustres’ ingenieros que quién sabe de donde los contratan las autoridades.



"Es un desorden total y no miramos en nuestros gobiernos interés alguno por solucionar tanta problemática, todas las calles son arroyos y hay decenas de alcantarillas colapsadas contaminando el ambiente", dijo.



Desorden total



Elba Rivera, trabajadora de un negocio de venta de pollos asados, señaló que hay falta de capacidad de las autoridades para ofrecer seguridad en las contingencias, por lo que urgen modificaciones en las vialidades.



Alicia González, encargada de un restaurante en avenida Obregón y calle 5 de Febrero aseveró que mientras no se realicen las obras necesarias para contener las corrientes pluviales todo seguirá igual.



Agregó que se deben habilitar drenajes pluviales para que desaparezcan tantos arroyos y lagunas.



Lluvia sin incidencias mayores en la frontera



Otra lluvia se registró ayer en esta ciudad fronteriza sin incidencias mayores, aunque hubo encharcamientos y avenidas que quedaron intransitables por los arroyos.



Alrededor de las 14:00 horas comenzó la precipitación pluvial que afectó el tráfico vial hacia el Oriente de Nogales en las vialidades Tecnológico y Jesús García, de acuerdo con las autoridades.



Después de media hora bajó el nivel de los arroyos y se normalizó el tráfico vial, pero hasta la tarde de ayer no se habían reportado accidentes relacionados con la precipitación pluvial.