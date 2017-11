Drogas acechan a adolescentes en fiestas: Ciaar

NOGALES()

Anfetaminas en colores azul o rosa, sales de baño mezcladas con alcohol y cigarros con varios químicos, están a la vuelta de la esquina en las fiestas de adolescentes y jóvenes en Nogales, alertó Yolanda Rocha González a los padres de familia.



La directora del Centro de Integración para Alcohólicos y Adictos en Recuperación (Ciaar), señaló que desafortunadamente es alto el riesgo para los jovencitos.



"El adolescente está con el consumo, con la inquietud por conocer las drogas y desgraciadamente se presta mucho lo que son las fiestas", indicó, "de hecho hasta en la casa para que puedan meter sustancias en la bebida o en otros consumos de drogas.



La directora del centro de recuperación manifestó que a veces los jóvenes desconocen qué están consumiendo, ya que por ejemplo piensan que inhalan cocaína, pero pudiera ser una mezcla con otras sustancias como anfetaminas o "crystal".



"Muchas veces no saben ni lo que toman, confían en las bebidas, pero son personas que están enganchándolas a través de lo que son las bebidas, piensan que es sólo tequila, alcohol,cuando no es así, traen otras sustancias revueltas", apuntó.



CASO RECIENTE



Apenas el fin de semana una jovencita fue internada de emergencia en el IMSS, tras resultar intoxicada al acudir a una fiesta en la colonia San Miguel, al Sureste de Nogales.



La menor de edad iba acompañada de otro jovencito de 15 años, y desde el mediodía departieron en el festejo, pero poco después de las nueve de la noche se sintió mal y a bordo de un taxi la trasladaron intoxicada con alcohol y presunta ingesta de drogas.



De acuerdo con el reporte de la Policía, el acompañante confirmó que en la fiesta había cerveza y personas consumían cocaína y mariguana.



JOVENCITOS LLEGAN CON DAÑO CEREBRAL



Yolanda Rocha González, directora del Ciaar, recalcó que el experimentar con drogas puede ser suficiente para causar un daño cerebral en los jóvenes.



"Han salido tantas drogas; que los ácidos, que las sales de baño y también las están revolviendo con anfetamina y ‘crystal’.



"Realmente no saben qué drogas consumen", insistió.



"No tenemos adolescentes, pero tenemos jovencitos de 18, 19 años iniciando y desgraciadamente con una fiesta, con un consumo, llegan al centro de rehabilitación con daño mental", lamentó.



Actualmente el Ciaar de Nogales atiende a 150 hombres y 14 mujeres, de los cuales el 60% son jóvenes que apenas rebasan los 18 años y la mayor parte de la población llegó por consumo de "crystal".