Perro callejero ataca a niña en Nogales

NOGALES(GH)

Una niña de 9 años de edad fue hospitalizada con lesiones de mordeduras que tardan más de quince días en sanar luego de ser atacada por un perro callejero, en hechos ocurridos en la colonia Lomas de Anza, según autoridades policiacas.



La menor de 9 años, quien quedó internada en la clínica del IMSS para ser valorada de varias heridas, según el reporte médico.



Alrededor de las 20:05 horas llegó a la clínica del IMSS una mujer con su hija lesionada por mordeduras de can, según el reporte a emergencia.



Ivone P., de 30 años de edad, informó que los hechos habían ocurrido momentos antes en su domicilio localizado en la calle Loma Guania del fraccionamiento Lomas de Anza.



La mujer relató que cuando estaba en el interior de su casa, la menor de sus hijas le informó que su hermanita estaba tirada en la calle por la agresión de un perro.



El comunicado de la Policía Municipal detalla que la persona salió para auxiliar a su hija y observó al perro agresor de color café, que se retiraba hacia las calles aledañas de ese sector el cual no tiene propietario.



La niña fue llevada en vehículo particular hasta la clínica donde el médico de guardia recomendó que la menor se quedara internada ya que presentaba lesiones que tardan más de quince días en sanar.