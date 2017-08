No porta armas el 60% de la Policía de Nogales

NOGALES (GH)(GH)

De cada diez policías municipales de Nogales, seis no están facultados para portar armas de fuego, reveló Aarón Bañuelos Valenzuela.



El integrante de la Comisión de Seguridad Pública precisó que de los 600 efectivos, 355 de ellos, no portan armas de fuego, es decir alrededor del 60%.



Detalló que de acuerdo con información de la Comisión de Seguridad Pública, de los 600 efectivos, 435 iniciaron su procedimiento como parte de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego, el resto, de 165 elementos policiacos no realizó el trámite.



De los 435 agentes municipales que se les tramitó en la licencia colectiva de armas de fuego sólo la han recibido 245, en tanto 190 no cuentan con el permiso.



Los 190 policías a los que no les llegó la licencia colectiva de armas de fuego y los 165 que no iniciaron su trámite, suman los 355 oficiales que no portan armamento de los 600 efectivos.



La situación ha generado problemas en la Policía Municipal y enfrentamientos verbales con personal del Ejército Mexicano de la 45 Zona Militar en actividades como revista de la licencia colectiva de armamento.



También se retiraron alrededor de 20 vehículos utilizados como patrullas, algunos sin placas de circulación, algunos ni siquiera importados al País.



Una semana atrás se vivió un altercado entre fuerzas castrenses y municipales durante una inspección de armas de fuego en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública.