Prevén afectación binacional

Una eventual cancelación del Tratado de Libre Comercio (TLC) afectaría severamente las economías de México y EU, consideró Hipólito Sedano Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al destacar que ambos países mantienen una relación de más de 193 años.



"No sólo ocasionaría reacciones severas en México si no muy severas en Estados Unidos", apuntó.



Para EU, indicó, México es su tercer socio comercial más importante; mientras que para el País su vecino del Norte es el principal socio comercial.



"Habría que replantearse la condición de intercambio económico, puesto que hoy por hoy se basa en (el) Tratado de Libre Comercio. Habría que replantearse nuevas tasas arancelarias y términos que se llevarían entre los dos países", dijo.



MAQUILADORAS



El acuerdo en que operan las maquiladoras se contempla dentro del TLC, informaron representantes industriales.



"El TLC beneficia mucho a la industria, a todo mundo por la exportación e importación", expuso.



El daño no sería tan severo en la mano de obra, consideró Sedano Ruiz, pues sigue siendo más barato producir en México; sí se encareciera, afectaría las ganancias de las empresas.