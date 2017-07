Caos en Nogales por tormenta y granizo

NOGALES, Sonora(GH)

Caos vial, calles intransitables por la corriente de las aguas broncas, inundaciones, decenas de autos varados en encharcamientos y derrumbes, son algunos de los estragos que dejó la tormenta eléctrica que cayó en Nogales.



Alrededor de las 13:00 horas inició el fuerte aguacero con granizo que a los pocos minutos provocó las fuertes corrientes en los arroyos, principalmente en las calles Tecnológico, Hermosillo, 5 de Febrero y Reforma.



Elementos del Cuerpo de Bomberos estimaron por lo menos 25 vehículos varados en los encharcamientos que se presentaron por la Avenida Obregón, puente Caribean, bulevar 2000 y otros sectores de esta frontera.



En un recorrido realizado por EL IMPARCIAL también se constató que decenas de comercios ubicados a lo largo de la Avenida Álvaro Obregón sufrieron inundaciones.



Los Bomberos de Nogales rescataron a una familia que quedó en un auto varado sobre el arroyo de la calle Hermosillo y entrada de la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz, y otro caso similar frente a la central camionera de Tufesa.



En el periférico Luis Donaldo Colosio se presentó un derrumbe en el cerro que colinda con el panteón del Buen Pastor y otro más en bulevar 2000 y colonia San Carlos que dificultaron la circulación de automovilistas.



La Policía Municipal bloqueó los accesos a las calles donde se formaron los arroyos de mayor peligro y dirigieron el tráfico vehicular en las vialidades Obregón, Ruiz Cortines y Plutarco Elías Calles.



Entre las incidencias también se contabilizaron al menos tres choques vehiculares relacionados con la lluvia.



Este medio de comunicación estuvo insistiendo con autoridades de la Unidad de Protección Civil Municipal y Estatal para conocer la cantidad de precipitación pluvial que cayó en la ciudad pero no se obtuvo respuesta.



Se recomendó a la población no cruzar los arroyos.



Ejército aplica plan de emergencia



Elementos de la 45 Zona Militar aplicaron el Plan DN-III en apoyo a la ciudadanía, ante las afectaciones que generaron las fuertes lluvias en esta frontera.



Soldados del Ejército Mexicano brindaron ayuda a decenas de automovilistas que quedaron varados en los encharcamientos que se presentaron en diferentes sectores.



Los militares realizaron labores de apoyo a personas adultas y menores de edad para cruzar vialidades afectadas por las fuertes corrientes de aguas pluviales.



Además realizaron limpiado de calles para retirar los cúmulos de tierra.



Mediante comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se informó a la comunidad de Nogales la disposición de apoyar a la población civil para protegerlos de los desastres naturales.



Calles de terracería están destrozadas



Calles de terracería en las periferias quedaron destrozadas y no se han podido reparar porque si se echa tierra vuelve a ser arrastrada por las corrientes pluviales, informaron autoridades municipales.



Las constantes lluvias han impedido avanzar en el acondicionamiento de las vialidades, pero una vez que mejore el estado del tiempo se podrán rehabiliar en los distintos sectores.



Se espera para los días lunes y martes si terminan los pronósticos de lluvia poder iniciar con un fuerte programa para limpiar y acondicionar el mayor número de vialidades que han sido afectadas, se dio a conocer.



Autoridades municipales emplean dos motoconformadoras, tres retroexcavadoras, un trascabo, así como siete dompes y cuatro cuadrillas de trabajadores para laborar en las afectaciones por las lluvias.