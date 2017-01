Lamentan familias les impidan verse a través del muro

NOGALES, Sonora(GH)

Una pareja de esposos calificó como irracional y doloroso que el Gobierno de Estados Unidos cubra con láminas de acero el muro Internacional lo cual evitaría hasta el más mínimo contacto entre familias divididas entre los dos países.



Alejandro y Claudia una joven pareja de esposos se ven cada dos semanas en el muro que divide las dos naciones, señalaron que desde que llegó Donald Trump han resentido aún más el endurecimiento de las políticas migratorias.



Claudia no cuenta con visa láser para cruzar a Estados Unidos y Alejandro trabaja con permiso legal en Phoenix, Arizona, pero le falta un año para que le llegue la residencia legal y con ello poder visitar a su familia en Nogales, Sonora.



"Yo vengo cada quince días a mirar a mi esposa aquí nos pasamos todo el día y por la tarde me regreso a Phoenix para seguir trabajando y es muy difícil estar separado de la familia que es lo que más amamos".



"Ya estamos sintiendo las medidas represoras del nuevo Gobierno de Estados Unidos, nosotros acostumbrábamos a traer alimentos aquí al muro Internacional y hace quince días nos lo prohibieron los agentes de la Patrulla Fronteriza", aseguró.



Ante los anuncios de que en los próximos días el muro podría ser recubierto con láminas de acero la pareja de esposos señalaron que sería un acto inhumano, irracional que va en contra de las garantías individuales.



"No hacemos daño a nadie ni consideramos que sea ilegal reunirnos en la línea Internacional para platicar y tomarnos la mano, para saludarnos, si tapan el muro sería muy doloroso no tener ni siquiera esa posibilidad".



"Ya nos prohibieron compartir alimentos y la situación cada día empeora pero confiamos que el Congreso de Estados Unidos ponga un alto a las decisiones inhumanas que está implementando Donald Trump", dijo.