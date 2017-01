Estoy cansado y no tengo esperanzas: Haitiano

NOGALES, Sonora(GH)

Desesperado, cansado y con pocas ilusiones se encuentra Bbourjolly Vicente uno de los 17 haitianos que aún permanecen en Nogales en la espera de cruzar a Estados Unidos, o bien, del permiso para trabajar en México.



"Es muy difícil esta situación, estoy desesperado son muchas las noticias que van y vienen y es desalentador escuchar que está empeorando la oportunidad para cruzar a Estados Unidos no solo para los haitianos sino para las personas de todas partes del mundo".



"Nosotros estamos esperando haber si surge un cambio y nos dejan emigrar a Estados Unidos o bien que nos resuelvan los documentos para trabajar de manera legal en México, pero ni una ni otra cosa sucede", expresó el hombre, quien tiene tres meses en el albergue del Club Rotario.



Bbourjolly Vicente señaló que resulta desesperante estar noche y día esperando una oportunidad de trabajo y el deseo de obtener recursos para regresar a su país de origen.



"Tengo mucha fe en Dios, se que no me suelta de su mano, pero me siento cansado y con muy pocas esperanzas de lograr trabajar para ayudar a mi familia y por eso he estado pensando en regresarme a mi país".