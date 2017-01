Temen inicien en febrero deportaciones masivas

NOGALES, Sonora(GH)

Los encargados de los albergues en las fronteras de Nogales y Agua Prieta aún no registran deportaciones masivas, pero temen que inicien en el mes de febrero, tras los anuncios y promesa del mismo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.



Las instituciones de ayuda a migrantes en las fronteras de Nogales y Agua Prieta están ya preparadas y con experiencia suficiente ante la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar deportaciones masivas.



Francisco Loureiro Herrera, fundador del albergue Juan Bosco, aseguró que hay espacio suficiente y experiencia para enfrentar una posible deportación de personas derivada de las prácticas racistas que ha evidenciado el nuevo Gobierno de Estados Unidos.



"Hasta el momento no se han efectuado deportaciones masivas y estamos esperando que posiblemente entrando el mes de febrero pudiera registrarse, esto basado en los anuncios del propio Trump".



"Estamos preparados y coordinados con otras instituciones", apuntó, "como Grupo BETA, Comedor Kino, Ayuda a Migrantes del Santuario y otras agrupaciones para dar la atención que sea necesaria a favor de nuestros hermanos migrantes".



Loureiro Herrera manifestó que ya en el pasado tuvieron la experiencia de deportaciones masivas de mexicanos con la implementación en ese entonces de la Ley SB1070, la cual fue solucionada de manera satisfactoria.



"Regularmente cuando se dan deportaciones masivas las personas ya vienen preparadas, al ser repatriados duermen en los albergues y al siguiente día viajan a sus lugares de origen sentimos que así será.



Agua Prieta-Douglas



En Agua Prieta, bajo se ha mantenido el flujo de migrantes en esta frontera, donde no se han presentado deportaciones masivas y son muy pocas las personas que cada semana solicitan albergue en los centros de atención.



Entre dos y tres personas a diario, es decir, un promedio mensual de 60 y 90, se atienden en el Centro de Atención para Migrantes Éxodus (CAME), mientras que en la Casa de la Mujer Migrante se reciben alrededor de cuatro por mes.



El coordinador del CAME, Adalberto Ramos Gutiérrez, señaló que a pesar de que ya hay una nueva administración en el Gobierno de EU, las deportaciones aún no han tenido ajustes, pero las dos instituciones de Agua Prieta ya están preparados.