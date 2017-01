Albergues se preparan para deportaciones

NOGALES, SONORA(GH)

Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas, albergues de Nogales y Agua Prieta se encuentran preparados para brindar el apoyo a los migrantes.



El fundador del albergue Juan Bosco en Nogales, Francisco Loureiro Herrera, aseguró que hay espacio suficiente para enfrentar lo que se pueda venir.



"Estamos preparados y coordinados con otras instituciones", dijo, "como Grupo BETA, Comedor Kino, Ayuda a Migrantes del Santuario y otras agrupaciones para dar la atención que sea necesaria a favor de nuestros hermanos migrantes".



En Agua Prieta, el coordinador del CAME Exodus, Adalberto Ramos Gutiérrez, aseguró que están preparadas las instituciones que están en esta frontera, entre ellas la Casa de la Mujer Migrante.



Dividiría muro a familias de Nogales



El muro que pretende construir el presidente de EU, Donald Tump, dividirá más a las familias mexicanas que tienen el mínimo contacto en la frontera, luego de que uno de sus integrantes tiene que salir a trabajar.



En esta situación están Alejandro y Claudia; ella no cuenta con visa láser para cruzar a EU y él trabaja con permiso legal en Phoenix, Arizona, pero le falta un año para que le llegue la residencia legal y con ello poder visitar a su familia aquí en Nogales, Sonora.



"Yo vengo cada quince días a mirar a mi esposa, aquí nos pasamos todo el día y por la tarde me regreso a Phoenix para seguir trabajando y es muy difícil estar separado de la familia que es lo que más amamos".



"Ya estamos sintiendo las medidas represoras del nuevo Gobierno de Estados Unidos, nosotros acostumbrábamos a traer alimentos aquí al muro Internacional...", dijo Alejandro.