Persiste economía lenta en Nogales, Arizona: Comercio

NOGALES, Arizona

Aunque las ventas del "Viernes Negro" (Black Friday) fueron positivas, pero no como en años anteriores, persiste una economía lenta en la ciudad, sobre todo para el pequeño comercio local.



Olivia Ainza Krammer, presidenta de la Cámara de Comercio de Nogales y el Condado de Santa Cruz, Arizona, resumió que el saldo de esta venta especial fue positivo.



"Revisé con Wal Mart, fue un fin de semana positivo en ventas, pero no vieron las ventas que habían vistos en años anteriores", indicó.



"(Los comerciantes) me dicen que estuvieron ocupados, recibieron más de lo que esperaban porque esperaban que no iba a ser tan productivos", agregó.



SE "BRINCAN



Pero un problema que padecen los pequeños comerciantes locales, entre otros factores como las compras por Internet, es que los compradores mexicanos cruzan la frontera y se van de paso a Tucson o Phoenix.



"Está afectando en Nogales que los compradores de México lo toman como vacaciones y la pasan con sus familias en Tucson o Phoenix y allá van a las compras por todo lo que tienen allá, es más atractivo", comparó.



PEQUEÑO COMERCIO



La economía para los pequeños comercios va muy lenta, continuó, en otros años para noviembre ya experimentaban una recuperación en las ventas.



"Para noviembre se ve la recuperación, movimiento que los negocios están moviéndose más, pero este año no, está muy lento", lamentó.



Lo que dicen, agregó, es que el cliente llega y compra lo que necesita, no compra nada más, nada extra, y luego está afectando también el tipo de cambio.



"Nos afecta mucho el tipo de cambio y que en el fin de semana largo la gente no se queda en Nogales", apuntó, "salen de la ciudad y andando en otras partes, hacen compras".