"Golpea" el robo de medidores por el cobre en Nogales

NOGALES GH(GH)

Los medidores y uniones de cobre fueron durante esta semana el blanco de los ladrones quienes robaron decenas de estos artículos en céntricas calles de la ciudad.



Mauro Corrales Bujanda, director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) Nogales, destacó que es una problemática que no se había presentado antes.



"Se están robando el tren de acople, la válvula check, dos conectores y un conector soldable que pega el medidor con las viviendas", denunció.



Hace cuatro días se robaron 17 (conectores) en la calle Obregón, precisó, posteriormente en la calle Altar, luego la Navojoa y luego Eusebio Kino, Kennedy y fray marcos de Niza.



"Llegan a la cajita negra, levantan, quitan coples y se los llevan y como la mayor parte de los medidores son de plástico los dejan pero cuando son de cobre esos sí se los llevaron", recalcó.



Denuncia



El funcionario alertó a los vecinos que si llega una persona con uniforme de Oomapas, le cuestionen sobre cualquier obra que desee realizar.



"No quiero saber si es o no un empleado pero la verdad es mucho en cuanto al problema que nos causa por el dispendio de agua y al usuario", sostuvo.



Además del robo de estos artefactos provocan que el agua se esté tirando, además que se vacía el tinaco o contenedor de agua del afectado.



"El dispendio de agua es muy alto, el área jurídica está haciendo la demanda a quien corresponda que se inicie una investigación y pusimos alerta en la Policía que si ven alguien sospechoso lo detengan y veamos qué pasa", apuntó, "es algo que vienen haciendo secuencialmente".



El director general de Oomapas añadió que para prevenir dispendio de agua, en las casas abandonadas cortan el servicio, ya que los ladrones se llevan conexiones de cobre, alambrado y tubería.