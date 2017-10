Retiran de una a dos mamas por semana

NOGALES (GH)(GH)

De una a dos mamas son retiradas cada semana en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nogales, informó el director de la institución.



Vicente Rojas Contreras señaló que este padecimiento se ha presentado con mayor frecuencia, cuando anteriormente era si acaso una operación cada mes o cada dos meses.



"Se ha ido presentando cada vez más frecuente, ahorita en la actualidad estamos operando de una a dos mamas por semana, que anteriormente se operaba una vez al mes, cada mes y medio, cada dos meses, ahorita cada semana", destacó.



A la paciente se le remite a Oncología médica en Hermosillo para la quimioterapia, agregó, ya que no se cuenta con este servicio médico en el hospital de la localidad.



Rojas Contreras dijo no tener a la mano el volumen de casos, pero que las estadísticas muestran que este padecimiento se presenta a partir de los 40 años.



"Hemos visto pacientes de 20 a 25 años, 35 años con cáncer de mama y más si se tiene antecedente familiar, o factores que originan que incremente como tabaquismo, obesidad, no lactancia materna y uso excesivo de hormonas.



Esos son factores de riesgo que incrementan el cáncer de mama y es más en mujeres jóvenes, resaltó.



Este problema de salud es una preocupación muy grande no solo para el instituto, sino para todo el sistema de salud debido al crecimiento de casos en la localidad, estado y País, apuntó.