Indocumentados presa fácil de estafadores: AILA

NOGALES, Sonora(GH)

La desesperación de las familias de indocumentados ante una deportación los hace presa fácil de personas que abusan de su situación y les quitan dinero.



Rubén Reyes, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en Arizona, manifestó que estas personas sin escrúpulos, les dicen a los indocumentados lo que quieren oír, pero no que realmente sucede.



Destacó que en lugar de acudir con algún abogado especialista en leyes de inmigración van con notarios públicos, provocando muchas veces más problemas en sus casos.



"Hay mucha mala información y de parte de gente que están tratando de tomar ventaja y utilizar eso para estafar y robar de plano", explicó.



"La gente anda buscando alguna respuesta no importando si hay o no posibilidades", alertó, "si no escuchan lo que quieren escuchar siguen buscando en donde mucha gente se está metiendo en problemas".



Si van con cinco abogados y los cinco dicen que no hay posibilidad, explicó, buscan al sexto, séptimo, octavo, o notarios que les digan lo que quieren escuchar y es muy problemático.



El abogado indicó que hay personas que tienen varias entradas o salidas y castigos fuertes, cuyo estatus es de deportación.



Destacó que muchos ya no tienen oportunidad de quedarse en la Unión Americana.



"Pero hay quienes les dicen que con un movimiento que no existe pueden ayudar", apuntó.



El problema es que hay pocos abogados, agregó, por ejemplo en Nogales son dos pero en zonas como Douglas no hay de inmigración.