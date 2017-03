Padres de familia exigen agilizar obras en kínder

Nogales(GH)

Padres de familia se manifestaron para exigir a las autoridades educativas que agilicen las obras en un jardín de niños cerrado desde el pasado 14 de febrero por un deslave en un cerro que colinda con las aulas de clases.Alrededor de las 09:00 horas padres y madres de familia acompañados de menores llegaron a manifestarse al Jardín de Niños Rosa Zamorano, localizado en la colonia Municipal.Olga Cruz, mamá de una menor, manifestó que hay falta de interés por parte de las autoridades educativas para resolver el problema que afecta a decenas de niños."Desde el 14 de febrero dictaminaron que había peligro para nuestros hijos por el deslave y derrumbe de una parte del cerro y desde entonces las autoridades no han movido nada para solucionar el problema."Los niños han estado recibiendo clases en el edificio de Imfoculta, pero no es la misma", expuso, "no hay espacio para que desarrollen sus actividades y además se corre peligro en trasladarlos tan lejos de sus casas".El grupo de manifestantes indicó que por parte del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), así como de la Secretaría de Educación y Cultura solo han recibido promesas incumplidas.Adalberto Ortega, supervisor del ISIE, indicó que el derrumbe de una parte del cerro que está pegado a las aulas se originó por una fuga de agua en un tinaco instalado en un domicilio particular.Explicó que no se había procedido a iniciar con la construcción de la barda que se requiere porque se elaboraban los dictámenes necesarios para empezar con la obra.Agregó que este mismo día (ayer) iniciarían las tareas de construcción y que la obra duraría alrededor de un mes y medio en estar finalizada.