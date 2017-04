Preocupa a empresarios el tema del Tlcan

NOGALES (GH)(GH)

En México hay más de 18 mil empresas americanas que de salirse Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) se verían afectadas.



Ricardo Morales Bermúdez, director de la Cámara de Comercio Hispana Ambos Nogales, destacó que como organizaciones comerciales esperan que no haya una acción ejecutiva que perjudique esa relación comercial.



"Ayer escuchamos la noticia de que el presidente de Estados Unidos quería salirse del Nafta y entonces nosotros como Cámara de Comercio somos parte de una organización que es #oneborder se empezó a estar en contacto directo con los congresos de Estados Unidos.



"Para saber qué sucede y abogando porque no se tome una decisión drástica, que no se tome una decisión rápida que pueda afectar ambos países", indicó.



Morales indicó que realmente el que Estados Unidos se salga del Tlcan no sólo afecta México sino intereses de ese país en el nuestro.



"Hay más de 18 mil empresas americanas que de salirse Estados Unidos directamente del Tlcan serían afectadas"; dijo.



Tipo de cambio



El ejecutivo agregó que de igual manera ante la noticia el tipo de cambio dólar-peso se "disparó" colocándose por momentos hasta en 19.43 durante el miércoles aunque para el jueves ya se observaba de nuevo en el orden de los 18.50 pesos.



"Esperamos que siga bajando (dólar) ahora que las noticias son más positivas, favorables para todos nosotros que apoyamos la relación", expuso.