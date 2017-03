Sin redadas migratorias en Tucson: Consulado

NOGALES(GH)

En la ciudad de Tucson no se han presentado redadas migratorias, pero si eventos aislados de personas con orden de detención preestablecida, expresó el cónsul de México en Tucson, Arizona.



Ricardo Pinelda Albarrán destacó que no han documentado casos de redadas, aunque han trabajado en informar a la comunidad de cómo actuar ante la presencia de una autoridad.



"Que sepa nuestras comunidad; ha recibido bien por fortuna el mensaje, de que no abran las puertas si una autoridad se presenta y no lleva consigo una orden de un juez certificado", destacó.



"Lo hemos hecho de manera profusa, que se identifique la autoridad", subrayó, "no puede presentarse un patrullero fronterizo, de ICE (Inmigración y Control de Fronteras) o Homelad Security, no es posible, debe tener una orden específica de un juez".



El funcionario diplomático indicó que desde hace dos semanas opera el Centro de Defensoría en el Consulado y a diario se registran casos.



"Todos los días registramos casos", abundó, "estamos teniendo un desfile de abogados en diferentes ramas, derecho criminal, penal, derecho familiar y laboral, identificando situaciones concretas que puedan afectar a los connacionales".



En ese periodo han atendido casos principalmente migratorios, penales y laborales.



"Nuestros connacionales están yendo y tienen acceso directo a la asesoría de un abogado", externó, "estamos pidiendo que nos llamen para asegurarnos que un abogado debidamente calificado llegue al Consulado y pueda recibirlos bajo cita", invitó.



Los connacionales pueden llamar al teléfono 18554636395 del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos.