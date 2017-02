Muere un indigente atropellado en Nogales

Nogales(GH)

Una persona en condición de calle, no identificada, falleció cuando recibía atención médica en un hospital luego de no resistir las lesiones graves que sufrió al ser atropellada por un automovilista.



La víctima fue un hombre de entre 40 a 50 años de edad de aspecto indigente, que vestía ropas desgarradas el cual falleció minutos después del accidente cuando era atendido en el Hospital General.



De acuerdo con informes de Tránsito Municipal fue alrededor de las 20:00 horas cuando alertaron al C4 sobre un atropellamiento suscitado en el periférico Luis Donaldo Colosio y conjunto habitacional Pima Dos.



Las primeras averiguaciones indican que derivado de la poca visibilidad y falta de precaución del automovilista no se percató que en esos momentos caminaba por la calle el hombre y fue entonces que lo arrolló.



El automovilista manejaba un vehículo Ford F 150, modelo 1985, color guinda y con placas de Sonora, quien fue detenido y puesto a cargo de las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades.



De acuerdo con los registros oficiales hasta el 27 de febrero del 2017, en Nogales se han suscitado 132 accidentes viales que han dejado como resultado cuatro muertes, 83 personas lesionadas y 27 de las víctimas han sido por atropellamientos.



Durante el año 2016 se registró una alta incidencia de accidentes viales con un total de 925 que dejaron un saldo de 27 personas fallecidas y 508 lesionados según cifras oficiales de Tránsito Municipal.



De las 27 muertes ocurridas en accidentes de tránsito el año pasado, doce ocurrieron en el casco urbano, once en la Carretera Internacional, dos en el camino a Mascareñas y dos más al Poniente de la ciudad de Nogales.