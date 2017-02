Entrega Gobernadora varias obras en Nogales

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Los nogalenses cuentan con un Hospital General recién remodelado y ampliado, en el cual se invirtieron 10 millones de pesos, y que entregó ayer formalmente para su servicio la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.Tras un recorrido por las nuevas instalaciones, la titular del Ejecutivo estatal resaltó que ahora los residentes no sólo de Nogales sino de la región serán atendidos como se merecen.Resaltó dentro de estos trabajos, la construcción de un albergue para mujeres embarazadas."Las mujeres no tendrán que devolverse sino esperar en un departamento con comedor, camas, cocina, esperar que su hijo nazca, lo que he visto no deja mas que satisfacción de ver que se compromete la gente, el equipo de trabajo, funcionarios y los ciudadanos que mantienen limpio, digno, como se merece con instalaciones de primera pero además ver el calor humano, que le imprimen a lo que hace y es muy importante", expuso.La primera piedra de lo que será la Escuela Integral Sustentable Puerta de Anza, colocó ayer por la mañana la gobernadora Claudia Pavlovich , acompañada de autoridades municipales y estatales.Pavlovich Arellano informó que este plantel, el cual se ubica en las inmediaciones de la colonia Lomas de Anza, al Este de la ciudad, contará con tres aulas para jardín de niños, tres para primaria y seis de secundaria."Soy madre de familia, se lo importante que es la educación de nuestros hijos, que estén en una escuela digan que es un lugar bonito, se que están en aulas móviles pero pronto terminará esto y será en agosto", anunció.Un total de 827 títulos de propiedad, además de escrituras de Infonavit, Bienes y Concesiones, Registro Agrario y Ayuntamiento con las que sumarían mil 100 documentos, entregó ayer por la tarde a familias de Nogales y la región, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.En un evento celebrado a la entrada del Fraccionamiento Las Acacias, al Sur de a ciudad, la Gobernadora resaltó la importancia de este documento para el bienestar y certidumbre familiar.Resaltó que desde su ingreso ha entregado un promedio de mil títulos por mes, lo que sumaría más de quince mil de estos documentos a la fecha.La Gobernadora tomó protesta a los integrantes del Consejo Empresarial de Nogales 2017-2018, presididopor Javier Freig Carrillo.