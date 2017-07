¡Le devuelven cartera y celular a empleada en asalto de Nogales!

NOGALES, Sonora(GH)

Un curioso atraco ocurrió en Nogales cuando los ladrones devolvieron la cartera con el dinero de la trabajadora del negocio, el cual momentos antes habían asaltado.



Los ladrones se llevaron mil 700 pesos que había en la caja registradora del comercio de venta de pasteles, pero no los 700 pesos y documentos que la empleada traía en su cartera.



El robo sucedió a las 17:27 horas el martes pasado en un negocio de venta de pasteles ubicado en la Plaza Diamond por el periférico Luis Donaldo Colosio.



La empleada del establecimiento identificada como Kitzia S., de 21 años, relató que dos personas de aspecto joven le pidieron un pastel para luego amenazarla con una navaja y cometer el atraco.



Los ladrones se llevaron mil 700 pesos de la caja registradora y agarraron la cartera de la empleada, la cual contenía 700 pesos además de un celular.



Pero de pronto se devolvieron y le arrojaron la cartera con sus pertenencias.



Los asaltantes no fueron detenidos por las autoridades.



Uno de ellos vestía camisa a cuadros color rosa y pantalón de mezclilla y el segundo camiseta tipo polo de color rojo y pantalón café, ambos de entre 20 a 25 años de edad.



Tal vez robó por necesidad: Sicólogo



Max Palomares, sicólogo, opinó que es difícil determinar el por qué un ladrón se regresa a entregarle lo robado a una víctima, ya que hay muchas variables.



Explicó que una de ellas puede ser que robó por una verdadera necesidad económica, y por un instinto actuó de manera impulsiva.



"Al momento de que la parte consciente del cerebro toma el control el hombre recapacita y se da cuenta que su actuar no fue bueno", dijo.