Policía será dado de baja si es condenado: Junta de Honor

Nogales(GH)

El policía municipal y propietario de un expendio, al que se le ejecutó orden de aprehensión por el delito de homicidio cuenta con antecedentes administrativos por faltas de conducta, informó regidora de la Comisión de Seguridad Pública



Susana Padilla Gómez presidenta de la Junta de Honor Promoción y Selección, indicó que el agente Orlando P., S., podría ser destituido de manera definitiva si el resultado del juicio penal es condenatorio.



"Ya solicitamos el informe de autoridad a la Fiscalía General de Justicia del Estado donde ya nos confirmaron que efectivamente este elemento esta en proceso inculpado por el delito de homicidio



La regidora afirmó que el elemento inculpado por homicidio no contaba con permiso para portar arma de cargo oficial por lo cual desestimó que el crimen se haya cometido con pistola perteneciente a la corporación.



La funcionaria municipal indicó que si en el proceso legal se determina una sentencia condenatoria será dado de baja y se notificará al comando nacional para que no vuelva a ser contratado por ninguna corporación.



Padilla Gómez aseguró que existe el compromiso para garantizar el orden a favor de la sociedad y no permitir que acciones por mal comportamiento de los elementos laceren a la corporación y a la ciudadanía.



El policía municipal activo ahora preso, es inculpado como responsable de matar a balazos a uno de los dos asaltantes que atracaron con arma blanca al encargado de un expendio propiedad del agente preventivo.