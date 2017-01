Se encuentra con su hijo, pero los separa el muro

NOGALES, Sonora(GH)

Separados por las vallas del muro fronterizo, una madre de familia se encontró con su hijo después de 18 años de no verlo y tuvo la oportunidad de conocer a su nieta.



Inocencia viajó desde el Estado de Guerrero para tener la oportunidad de encontrarse con su hijo.



Estaban separados a dos metros, ella en un cerrito en el lado mexicano del muro y Damián, su hijo, sobre la calle Internacional, el lado estadounidense.



"No sabemos cuándo nos vamos a ver, está muy difícil ahorita", comentó la mujer.



Se encontraron en las vallas del muro fronterizo ubicado a un costado de la calle Internacional, casi entronque con avenida Obregón.



Doña Inocencia sólo tenía unas horas para ver a su hijo; viajó durante tres días de Guerrero y en Nogales le esperó rentando un cuartito.



"Me dio mucho gusto verlo, los estoy conociendo, de lejos pero estamos contentos, bien contentos porque de cerquita pues no se puede", platicó.



Sandra, la esposa de Damián es estadounidense, como lo es también la bebita de nueve meses que procrearon y que ayer por la mañana la señora Inocencia tuvo la oportunidad de conocer.



Relató que Damián está afiliado al DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), un programa que entre otras cosas otorga beneficios de residencia legal temporal, además de permitirles trabajar y estudiar.