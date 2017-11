Arizona ya no tiene las altas ventas por Black Friday

TUCSON, Arizona (GH)(GH)

Un "Black Friday" muy atípico, con fuerte afluencia de compradores pero no el mar de gente que se vivía en años pasados, percibió la organización Visit Tucson.



Felipe García, vicepresidente de Visit Tucson, consideró que influyeron el fenómeno de Internet y la venta especial "CyberMonday".



"Fue un Black Friday muy atípico y se habla mucho que así va a ser de hoy en adelante; no se vieron los volúmenes de personas como en años anteriores y mucho se debe a patrones de conducta nuevos del consumidor", opinó al referirse a las compras por Internet.



"Hace unos 15, 16 años empezó el famoso Cybermonday (Ciberlunes) porque empezaron ventas en línea por Internet", expuso.



La venta se hizo en lunes porque la gente no tenía Internet rápido en su casa, por lo que era hasta el lunes, cuando volvía a trabajar, cuando llevaba a cabo las compras.



El vicepresidente de Visit Tucson agregó que aunque se vivió el fenómeno de Internet, vieron mucha gente de Sonora y Sinaloa en las compras.



"Vimos muchas placas de autos de Sonora, Sinaloa en los centros comerciales, en los Mall", expuso, "muchas personas buscando comprar de distintas tiendas aprovechando especiales".