Autos afiliados siguen siendo ilegales: Condefa

NOGALES (GH)(GH)

Si tiene un auto americano, no por estar afiliado es legal en el País, los vehículos siguen siendo ilegales, destacó el coordinador estatal de Condefa.



Omar Lugo Patrón dijo estar de acuerdo con publicaciones como la emitida recientemente por el Sistema de Administración Tributario (SAT) sobre no reconocer que organizaciones afiliadoras de autos den libre tránsito a vehículos ilegales.



Y que también reconoce que afiliar un auto a una organización como la que representa no significa que el auto esté legal.



"Lo que no estamos de acuerdo es que se diga que vienen decomisos, que esto y que el otro y una serie de cosas y es completamente falso", aseguró.



El representante estatal de Condefa agregó que estas publicaciones crean un clima social que no es bueno y que confunde a la gente.



"Con este tipo de situaciones la gente tiene el temor de perder su vehículo con el que van a la milpa, a trasladarse para pescar, a la guardería, escuela, imagina, un caos total", expuso.



Lugo Patrón recalcó que SAT no va a reconocer a estas organizaciones afiliadoras de autos porque es la parte institucional del Gobierno, quienes tienen la facultad de hacer decomisos de mercancía extranjera.



"El comunicado sale en el sentido que no reconoce que las organizaciones den el libre tránsito a lo vehículos extranjeros en el País y hace llamado a personas afiliadas a que pasen a las agencias aduanales a investigar el costo de las importaciones", comentó.



COSTOS DE IMPORTACIÓN



Con personal de la Secretaría de Hacienda federal, añadió, se ha planteado un ajuste en los costos de la importación para poder juntos coadyuvar.



"Estamos en la mejor disposición en Condefa", aseguró, "tenemos un padrón nacional donde tenemos cada uno de los vehículos circulando con nuestros identificadores, están plenamente identificados, son personas de bien que quieren regularizar su patrimonio".