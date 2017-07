Alertan con pláticas desde preescolar sobre el suicidio

NOGALES, Sonora(GH)

Talleres para prevenir el suicidio en las escuelas de diferentes niveles, además de atención sicológica a niños desde los 5 años, ya que hace meses un pequeño intentó acabar con su vida lanzándose desde una barda, son los que brinda la Asociación de Prevención al Suicidio Daniela Guzmán.



Nury Sodá Jácome, fundadora de la Asociación, indicó que han hecho talleres en secundarias y preparatorias, pero que también en primaria y preescolar, donde a los pequeños no se les habla del suicidio como tal, sino les facilitan herramientas para manejar mejor su inteligencia emocional, resiliencia.



"Todos los años hay esta situación; por eso la conferencia de Hablemos Claro que doy en la parte de los talleres porque hay que estar más conscientes y hacer más conscientes a los padres", resaltó.



"Cómo una niña de 10 años tiene Facebook; es imposible monitorear el Facebook, ningún papá que tenga un hijo menor de edad está sentado junto a la tableta o celular del niño", apuntó.



La fundadora de la asociación de prevención al suicidio lamentó que hay una fuerte problemática de abandono total del niño.



PROBLEMA AÑEJO



La tendencia de menores hacia el suicidio, así como la influencia en las redes sociales se ha detectado en Nogales desde hace años.



"Recién tuvimos eso del reto de la Ballena Azul, todo eso de los grupos del Facebook ya lo hemos visto hace años en Nogales", destacó Nury Sodá Jácome.



En lo que va del año se han cometido seis suicidios, agregó, cinco de ellos por mayores de edad y uno por un jovencito de una secundaria.



"Se estima que de cada suicidio hay de 25 a 40 intentos", manifestó.



Sodá Jácome recordó que hace dos años ocurrió un caso con un grupo de jovencitas enfermeras, quienes fueron detectadas y atendidas, pues incluso había situaciones de salud mental como bipolaridad.



"Los jóvenes son muy influenciables teniendo acceso y si tienen problema en su casa de alcoholismo, prostitución, están buscando algo", añadió.



Grupos suicidas en redes



Alertó que cuando hay un menor con esa tendencia suicida no suele asociarse con niños felices, buscan a niños "espejo".



"Busca niños, se espejean y se juntan, se buscan en las redes y ellos se acompañan y se ayudan, lo mejor que piensan que es ayudarse. Pero la influencia ahí la tenemos", resaltó.



La fundadora de la asociación civil alertó a los padres para que estén muy pendientes de sus hijos, que no los abandonen, que busquen ayuda siquiátrica que hay en Nogales y es gratuita como es el caso de la asociación que representa.



Facebook es peligroso para niños porque la dominan los adultos

Por Olivia Paredes



Los principales peligros con los que cuenta Facebook es que es una red social liderada especialmente por adultos, además de que también hay depredadores sexuales en busca de los menores, alertó Alberto Bueno.



"Entonces, mientras muchos papás fomentan el uso de redes sociales a sus hijos menores de 13 años (que es la edad mínima que exige Facebook para tener una cuenta), hay quienes los están buscando para lastimarlos de alguna manera", acentuó el experto.



También destacó que la información que se comparte a través de estos canales, sobre la familia, escuelas a las que asisten, incluso de los padres, no sólo ponen en riesgo al usuario, sino a todas las personas cercanas.



"Hay muchos grupos de adolescentes que se forman de algún tema y ellos invitan a gente de su misma edad. Difícilmente quienes no son de esa edad se dan cuenta de qué grupos existen", añadió.



Respecto a herramientas que puedan ayudar a los padres, agregó, Facebook tiene un apartado llamado parents, donde se les da consejos o instrucciones sobre cómo portarse o comunicarse con los hijos cuando éstos hacen uso de la red social.