Piden no hacer fogatas en Nogales para evitar incendios

NOGALES, Sonora(GH)

En “bandera roja” alertando a la comunidad de no hacer fogata alguna en el campo, permanecía el Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez ante las fuertes rachas de viento.



Manuel Hernández Domínguez destacó que derivado de los vientos cualquier fogata podría propagarse en segundos y en apenas unos minutos derivar en un incendio forestal.



“La alerta es que no prendan fuego en el campo por los fuertes vientos; cualquier lumbre que se haga se va a salir de control, la recomendación es bandera roja, no es recomendable prender fuego en el campo”, expuso.



Hernández Domínguez añadió que lo mejor es que en toda la semana se eviten de encender fogatas en el campo, ya que la lumbre se propaga de inmediato.



“Se propaga de inmediato y es muy peligroso para combatirlo porque cambia la dirección del viento y es muy peligroso, no hay que prender fuego ni en el campo ni haber quemas de basura”, sostuvo.



El comandante del Cuerpo de Bomberos agregó que actualmente no hay incendios forestales en la región y que desde hace unos días la situación se mantiene en calma.



“Ha estado tranquilo, gracias a Dios, tenemos puras basuritas ahí nada de que lamentar, no tenemos ningún incendio forestal activo”, agregó.