Sonora y B.C. sin deportación de haitianos: INM

NOGALES(GH)

Tras quedar varados en la frontera de Sonora ningún haitiano ha sido deportado por autoridades migratorias mexicanas en lo que va del año.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) en el caso de Sonora se da a conocer que durante el primer bimestre del año devolvieron a 103 extranjeros, 99 de ellos de Centroamérica, principalmente Guatemala y cuatro estadounidenses.



Incluso ni en Baja California, donde quedaron varados cerca de 4 mil haitianos, se han registrado expulsiones de los oriundos de Haití.



A nivel nacional durante el primer bimestre del año sumaron 14 mil 213 los extranjeros devueltos por las autoridades de migración mexicana, 13 mil 389 de ellos de América Central, 312 de Norteamérica y el resto de diversas partes del mundo, principalmente de Cuba.



De donde sí se da cuenta de haitianos es en el caso de presentados ante una autoridad migratoria, donde sumaron a nivel nacional 681.



De ellos, 657 en Chiapas, 4 en Baja California, 2 en la Ciudad de México; 2 en el Estado de México; 3 en Quintana Roo y 13 en Tlaxcala.



El término presentado ante la autoridad migratoria se refiere a eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias del INM bajo el procedimiento administrativo de presentación por no acreditar su situación migratoria, mas no una devolución o deportación.



En el caso de Sonora, en lo que va del año no se ha presentado a ningún haitiano ante las autoridades migratorias.





Tienen permisos por dos años



NOGALES.- Los haitianos que están en Nogales como en el resto del País tienen permisos de permanencia por dos años en territorio nacional y bajo esa condición no pueden ser deportados.



Hipólito Sedano Ruiz, integrante de Club Rotario de Nogales, organización que brindó ayuda de albergue a estos extranjeros, manifestó que con ese documento pueden viajar en todo México mas no les da posibilidades de trabajar.



"El permiso de internación por dos años se vence a finales de 2018 o principios de 2019 y tienen consumido seis meses.



"Ese es el tiempo de estancia que tienen en Nogales", agregó, "no tienen problemas migratorios para ser deportados, tienen permiso pero sin poder trabajar".



Sedano Ruiz opinó que la negativa del Gobierno federal de otorgarles permisos de empleo podría provocar que se emplearan en la clandestinidad y poner en riesgo empresas mexicanas.