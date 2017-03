Persecución deja daños en Centro de Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Pérdidas en tres vehículos e infraestructura urbana dejó ayer por la mañana una persecución en el Centro de la ciudad en la que dos personas que intentaban huir de autoridades fiscales fueron arrestadas.



La identidad de los detenidos no fue revelada, quienes fueron puestos a disposición de los agentes de la Aduana de México y Policía Federal (PF).



El caso ocurrió poco después de las 07:00 horas, cuando dos hombres intentaron escapar de las autoridades fiscales en la Garita Puerta de México.



Huían a bordo de un sedán de la marca Ford, tipo Lincoln, modelo 2001, sin placas de circulación hacia el Sur de la Avenida Obregón. Eran seguidos por agentes fiscales a bordo de la unidad 0983.



Poco después de pasar la Plaza Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Héroes, chocaron un sedán y un pick up de la marca Ford, tipo Ranger, perdiendo el control.



El vehículo dio varios giros para finalmente quedar varado frente a un establecimiento comercial derrumbando varios maceteros ornamentales del Municipio y dañando postes metálicos y de concreto.



Socorristas arribaron al lugar pero no auxiliaron a nadie, ya que no hubo lesionados.



Los ocupantes del vehículo responsable del choque fueron detenidos por autoridades fiscales, quienes se harían cargo del caso.



Hasta entonces no se proporcionaban más detalles sobre el motivo de la persecución.