Gasolineros en EU garantizan abasto a los mexicanos

NOGALES, Arizona(GH)

Mientras en México se aboga por la homologación en el precio de las gasolinas, en Estados Unidos se garantiza el abasto a los compradores mexicanos.



Expendedores de combustibles como las compañías Fast Trip y Circle K, cuyas gasolinerías frecuentan automovilistas mexicanos, descartaron que se haya agotado el carburante en esta ciudad.



"No es cierto, es falso que no hay, sí tenemos gasolina", aseguró el expendedor de un Circle K.



En el caso de Fast Trip la situación era la misma, argumentando que no han tenido problemas de agotamiento de combustible.



Hipólito Sedano Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), indicó que las ventas de gasolina en las expendedoras de México han bajado de un 40% a 60%.