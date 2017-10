Hallan a dos sin vida en Nogales; desconocen causas

NOGALES(GH)

Las causas del deceso de dos personas encontradas sin vida investigan autoridades de Nogales tras atender dos llamados independientes en un lapso de seis horas.



Una de las víctimas fue localizada en el interior de un auto en un rancho cerca de Mascareñas, mientras que la otra fue hallada en una vivienda ubicada en colonia Manantial.



A las 23:00 horas se informó al C4 que en el rancho Portezuelos se encontraba una persona de nombre Ramón Rodríguez Padilla, de 85 años de edad, en el interior de un pick up y que no respondía a los llamados.



Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo cual dieron aviso a las autoridades municipales así como a elementos de la Policía Estatal.



El sobrino del ahora fallecido informó a los investigadores que había visto a su tío a las 5:00 horas del lunes y que posteriormente se retiró, quedándose el hombre solo en el rancho.



SEGUNDO REPORTE



Cuando eran las 5:04 horas otro reporte a la línea de emergencias alertó que en el domicilio ubicado en calle la Manantial se necesitaba la presencia de paramédicos.



Elementos de la Policía Municipal y socorristas acudieron a la vivienda y comprobaron que en la habitación del segundo piso estaba muerto el de nombre Joel Armando Villa Rodríguez de 41 años de edad.



A la diligencia se presentaron elementos de Servicios Médicos Forenses (Semefo) y agentes ministeriales, quienes ordenaron que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria para la autopsia de ley.



Según el comunicado policial, se desconocían las causas de las muertes y se aseguró que se realizarán las indagatorias correspondientes.