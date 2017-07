Magdalenense muere en accidente carretero

NOGALES, Sonora(GH)

Un muerto y herido de gravedad fue el saldo de un fuerte choque automovilístico registrado la noche del domingo en el tramo carretero Nogales-Ímuris, el cual fue cerrado por más de una hora.



Como Ramón R., de 52 años, originario de Magdalena de Kino, fue identificada la persona fallecida durante el fatal accidente registrado en el tramo carretero Ímuris-Nogales.



El lesionado es Edwin H., de 29 años, quien conducía un auto de la marca Nissan, tipo Altima, color gris, de modelo reciente y placas de Arizona, informaron autoridades locales.



El trágico percance ocurrió en la Carretera Cuatro Carriles, tramo Sur a Norte, a unos dos kilómetros al Norte de las llamadas "curvas de Quijano".



El tramo era usado en ambos sentidos ante reparaciones a las carreteras.



Los participantes viajaban a bordo de un vehículo de la marca Nissan, tipo Altima, con placas de Arizona y un pick up doble cabina de la marca Dodge, Ram, con placas de Chihuahua, ambos de color gris y reciente modelo.



Testigos informaron que presuntamente el conductor del sedán rebasó impactándose de frente contra el conductor del pick up.



Esta información no ha sido confirmada por la Policía Federal División Caminos.



Sobre uno de los carriles quedó el auto de la marca Nissan, cuyo conductor fue rescatado después de más de 30 minutos de labores por el Cuerpo de Bomberos y socorristas de Cruz Roja Mexicana.



En tanto el pick up quedó a unos 15 metros del sitio y a un costado los restos de una persona.



Personal de Policía Federal (PF) División Caminos realizaba el peritaje correspondiente y en los hechos no confirmaron quién de los dos automovilistas fue el causante del choque.



Tras más de una hora finalmente la carretera fue reabierta a la circulación, para entonces la fila de automovilistas principalmente rumbo al Sur rebasaba el kilómetro, según las autoridades.