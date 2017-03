Realizan revisiones en marisquerías

NOGALES(GH)

Un total de 85 operativos de revisiones en comercios de venta de productos del mar y donde se maneja agua y hielo, ha llevado a cabo la Oficina de Regulación Sanitaria, como parte del operativo de Cuaresma.



Cristina Chávez Fino, titular de la dependencia, expuso que en estas cuatro semanas de operativos no han realizado decomisos de productos en mal estado, aunque sí han hecho algunas observaciones.



Destacó que el operativo dura ocho semanas y que estiman realizarán unas 250 revisiones.



Informó que entre marisquerías, restaurantes, puestos ambulantes y demás negocios que manejan marisco fresco o cocinado, suman unos 142 comercios en Nogales.



Destacó que además en este periodo incluyen a los negocios que manejan agua y hielo, así como sitios de riesgo como albercas y tiendas de autoservicio, baños, sanitarios de gasolineras, terminales de autobuses, entre muchos otros.



"No ha habido decomisos y la otra es que seguimos invitando a la ciudadanía que cualquier situación que sienta en el marisco, que esté aduciendo que no es fresco nos avisen inmediatamente", destacó.



Además de estos puntos de venta hay 17 permisionarios que venden productos del mar en hieleras, quienes se ubican en diversos puntos de la ciudad y de igual manera son sujetos a revisión.



Como parte de las acciones por Cuaresma, cuando aumenta el consumo de marisco, ayer por la tarde realizarían una capacitación a vendedores ambulantes.