Nogales: Primer bimestre 2017 alcanza nivel más alto de violencia

Nogales(GH)

En tiroteos, ejecuciones y en muy menor escala riñas, han perdido la vida 10 personas, 9 de ellas a balazos y sólo una con arma blanca, en tanto el 100% de las víctimas eran hombres, con edades entre 25 a 39 años, según autoridades de Seguridad Pública e informes policiacos.



La violencia en el mismo periodo de enero y febrero de 2016,dejó saldo de 9 asesinatos,bajo la administración del alcalde de Nogales, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, mientras que en el mismo lapso de 2015 se presentaron 8 homicidios.



Es decir, aun cuando faltan tres días para que concluya febrero de este año, los dos primeros meses de este 2017 encabezan el nivel más alto de violencia en comparación a los tres últimos años.



De acuerdo con las estadísticas, en este año, dos personas asesinadas no han sido identificadas, no hay detenidos en relación a los nueve homicidios y al menos dos víctimas no tenían antecedentes penales; uno de ellos un profesor universitario y un músico y cantante discapacitado.



Consternación



El 9 de enero a las 05:15 horas fue hallado sin vida y con balazo en la cabeza el taxista identificado como Feliciano V. M., de 35 años en hechos ocurridos en el kilómetro 261 más 900 de la Carretera Internacional.



Cuando eran las 18:00 horas del 15 de enero, fueron ultimados a balazos los taxista Ramón Armando D., y su acompañante Martín Francisco V. D., ambos de 45 años de edad en una balacera en calle Cahítas y sector Colosio.



Otro hecho violento ocurrió el 18 de enero cuando fue encontrado con un balazo en la cabeza el profesor de la universidad Ceuno, Rogelio García Ramón, en un predio cerca del nuevoIMSS.



El quinto homicidio que consternó a la ciudadanía fue el 1 de febrero y en perjuicio del músico y cantante religioso estadounidense, Richard Miller, de 74 años, atacado en la calle Internacional.



La persona asesinada era discapacitado de sus extremidades superiores e inferiores y fue atacado a cuchillazos en el cuello cuando estaba en susilla de ruedas eléctrica.



El 8 de febrero fue hallado con dos balazos un joven no identificado en el periférico Oriente y Carretera Internacional; el día 12, es encontrado asesinado Thomas L. Carrasco, de 43 años en el fraccionamiento Terranova.



Mientras el 20 de febrero, Jesús E. del Cid Quintero, de 39 años, con un balazo en la cabezaen el rancho Los Tariases; y el 23, un joven más envuelto en una cobija y con huellas de tortura en la colonia Jardines de la Montaña.