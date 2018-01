Era médico general quien hizo liposucción a joven que murió

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El doctor que operó a la joven que murió tras haberse practicado una liposucción en una clínica de Nogales era un médico general, explicó el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Sonora.



El médico que atendió a la joven que perdió la vida al realizarle una liposucción no es cirujano plástico, aseguró Marco Aurelio Lizárraga Celaya.



"No es cirujano plástico, tenemos entendido que es médico general; no conozco la clínica físicamente pero aparentemente sí tenían ciertas anormalidades", resaltó.



DEBE ESTAR CERTIFICADO



Ante esto el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos del Estado de Sonora, comentó que es mejor contactar a un cirujano plástico mediante una consulta médica y despejar dudas, así como investigar si cuenta con la licencia para operar.



Destacó que es esencial que se establezca una relación médico-paciente para que haya buen entendimiento y por lo tanto un buen resultado.



POSIBLES COMPLICACIONES



Marco Aurelio Lizárraga Celaya dijo que dependiendo de las condiciones generales del paciente, si es joven y la liposucción es mímina puede ser egresada el mismo día, pero si es en grandes volúmenes requiere una hospitalizacion por 24 horas.



"Normalmente cuando hacemos extracciones de grandes volúmenes de líquidos junto con grasa puede haber una descomposición fisiológica, se puede bajar la presión, estamos hablando de un choque hipovolémico, esa es una de las complicaciones que en un momento pueden derivar cuando se hacen extracciones masivas de líquidos", explicó.



De acuerdo al presidente del colegio, cuando se hace la cirugía en manos inexpertas pueden presentarse lesiones en el riñón, estómago e hígado, provocadas por la cánula que usan para extraer la grasa.