Positivo a drogas 4 policías de Nogales

NOGALES, SONORA(GH)

Cuatro agentes municipales resultaron positivos al consumo de drogas en las pruebas toxicológicas que les fueron practicadas a 401 agentes de Seguridad Pública y 19 no se presentaron a los exámenes antidoping.



La regidora Susana Padilla Gómez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, informó que de los 640 elementos que conforman la corporación la Secretaría de Seguridad Pública Estatal requirió a 448 agentes para el examen antidoping.



Detalló que de los 448 agentes municipales se presentaron 401 y que además 19 no acudieron al requerimiento sin justificar su inasistencia, mientras que el resto de los 28 policías faltantes no llegaron por estar incapacitados o de vacaciones.



"A los 19 elementos que no se presentaron a los exámenes de antidoping y que no presentaron ninguna justificación se les iniciará con un procedimiento administrativo al igual que las cuatro elementos que resultaron positivos.



"Si en el proceso administrativo no justifican los resultados o la inasistencia se procederá con las sanciones correspondientes siempre basadas a derecho", afirmó.