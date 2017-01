Choque por alcance queda en "susto"

NOGALES(GH)

La falta de precaución del conductor de un vehículo que no guardó la distancia prudente provocó un choque por alcance, el cual dejó perdidas materiales de consideración en hechos ocurridos durante la mañana.



Fue alrededor de las 08:30 horas cuando alertaron a la línea de emergencias de que en la avenida Plutarco Elías Calles y colonia Municipal se había suscitado un accidente vial.



El responsable del choque fue el conductor de un auto marca Volkswagen Jetta, color blanco, de reciente modelo que circulaba con rumbo al Norte de la ciudad.



Las primeras averiguaciones indican que la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron que el vehículo sedán chocara por alcance contra la vagoneta marca Chevrolet, color café donde viajaban cuatro personas.



El incidente provocó alteraciones en una mujer con problemas de diabetes, la cual fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la estabilizaron, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.



Las autoridades municipales que atendieron la emergencia no dieron a conocer los nombres de los automovilistas involucrados en los hechos y hasta la tarde de ayer no habían presentado el informe policial homologado.



Los vehículos que resultaron con daños materiales de consideración fueron remolcados a los patios de Seguridad Pública, donde se realizarían los trámites de ley para el deslinde de responsabilidades.