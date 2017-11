Inician en Nogales las ventas del "Viernes Negro"

NOGALES (GH)(GH)

Con un tipo de cambio que oscilaba en los 19.30 pesos por dólar y una fila que creció durante el transcurso del día, arrancaba ayer la actividad fronteriza ante la venta especial de "Viernes Negro".



Las filas iniciaron con una espera aproximada de 20 minutos, pero conforme avanzaban las horas el tiempo de espera para cruzar la frontera hacia Estados Unidos iba en aumento, hasta rebasar los 55 minutos a las 14:00 horas.



Incluso en la línea Sentri había una espera de 20 minutos, de acuerdo con el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).En las filas de cruce peatonal de la Garita Dennis DeConcini también la espera se prolongó, y a las 14:00 horas promediaban un tiempo de espera de cruce de 55 minutos.



En los centros cambiarios ubicados por la Avenida Ruiz Cortines, principalmente en la zona de Los Arcos, a escasos metros de la garita, el tipo de cambio para quienes deseaban adquirir dólares era de 19.30 pesos por unidad.



Mientras que quienes traían dólares y buscaban pesos la moneda estadounidense se intercambiaba entre los 18.10 y 18.30 pesos.



Inicia magna venta



Algunos comercios iniciaron ayer por la tarde con la venta más importante del año, conocida como "Black Friday" (Viernes Negro).



La jornada comercial de este fin de semana representa el 30% del total de las ventas anuales de los comercios minoristas en la Unión Americana ya la vez inicia con las ventas navideñas.



Cierran algunas garitas



Las líneas de cruce de camiones con mercancía de exportación en la Garita Mariposa permanecieron cerradas ayer, al igual que la puerta peatonal Morley, con motivo de la conmemoración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.



El único flujo comercial internacional que no se detuvo fue el de Ferrocarril, que mantuvo su tránsito normal en ambos sentidos de la frontera.



Las garitas reiniciarán operaciones este viernes.



Aunque algunos establecimientos comerciales iniciaron con la venta de "Viernes Negro", hubo muchos otros que no abrieron ayer.



Entre las tiendas que no abrieron están Ace Hardware; Babies R Us; Burlington; Costco; Dillard’s; Guitar Center; Home Depot; IKEA; Marshalls; Office Depot and OfficeMax; Petco; PetSmart; Sam’s Club, Sears, entre otros.