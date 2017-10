Se "inundan" comercios de Arizona con la fiesta de Halloween

NOGALES (GH)(GH)

En Estados Unidos Halloween ha inundado los comercios de productos como disfraces y golosinas, mientras que en México va iniciando el arribo de vendedores a las afueras de los panteones.



En un recorrido por Nogales, Arizona, se constató que las principales tiendas departamentales como WalMart destinan un amplio espacio para productos de Halloween o Día de Brujas.



Además de dulces y disfraces se encuentra una amplia gama de productos como pintura, sombreros, uñas postizas, juguetes, por citar algunos, relacionados con la festividad.



De acuerdo a un análisis de www.candystore.com basado en las ventas de dulces en los últimos 10 años en los meses previos y durante Halloween, cada año sólo en estos productos se gastan en la Unión Americana 2 mil 700 millones de dólares.



En el caso de México los panteones están siendo limpiados por personal de Servicios Públicos, aunque se les ha complicado por la falta de agua.



"No hay llaves, casi no llega agua, es un problema para la gente, necesitamos que arreglen eso para que no batallen", comentó un trabajador, quien dijo que los visitantes ocupan agua para limpiar las tumbas.



En el caso de la calle Reforma, de la colonia Lomas Del Rosario, donde se ubica el Panteón Nacional, Nacional Anexo, Cipreses y Del Rosario, ya inicia el arribo de los vendedores de productos típicos mexicanos.