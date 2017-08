Llueve otra vez y se inunda Nogales

NOGALES, Sonora(GH)

Calles intransitables, grandes encharcamientos, inundaciones en negocios y problemas en el tráfico vehicular por la corriente de aguas broncas, dejó la tormenta de 40 minutos en esta frontera.



Manuel Hernández Domínguez, jefe del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, informó que por fortuna durante la tormenta no se reportaron situaciones de alto riesgo ni lesionados.



"Estuvimos haciendo recorridos en los diferentes sectores de la ciudad y principalmente en aquellas vialidades donde las fuertes corrientes provocaron serias afectaciones, pero podemos decir que hubo saldo blanco.



"Sí se presentaron grandes encharcamientos en tres puntos de la avenida Obregón, el más grande frente a la central camionera, pero no hubo necesidad de hacer rescate de personas como en otras ocasiones", expuso.



La tormenta que duró 40 minutos formó grandes arroyos en la calle Tecnológico, 5 de Febrero del lado Poniente y en todas las cañadas del lado Oriente sin causar grandes afectaciones.



Algunos comercios ubicados a lo largo de la avenida Álvaro Obregón volvieron a sufrir inundaciones por los niveles de las aguas broncas Además, se reportó algunos autos varados con desperfectos mecánicos por el chubasco.



Luego de la precipitación pluvial registrada en horas de la tarde, autoridades municipales limpiaron las acumulaciones de tierra y basura en diferentes sectores para ayudar a la circulación de vehículos.



Rayo incendia palmera en Apson

Por Diyeth Arochi



AGUA PRIETA.- Un rayo quemó una palmera ayer en la Plaza Azueta, ubicada en calles 5 y 6, avenidas 4 y 5, sin provocar daños, durante una lluvia, informó Aarón Menchaca López, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil.



Durante la tormenta que se registró alrededor de las 15:30 horas de ayer el rayo dañó la palmera, lo que provocó un estruendoso ruido que asustó a los comerciantes del área.



Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la Plaza Azueta para controlar el incendio que no provocó mayores daños, según información de autoridades, y sólo quedaron sobre la calle algunos fragmentos de la palmera.