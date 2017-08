Revisión de armas a policías en Nogales es facultad del Ejército

NOGALES, Sonora()

La revisión de armas y las respectivas licencias para su uso a agentes policiacos es un procedimiento de ley que incluso faculta al Ejército a revisar expedientes, personal y vehículos, informó Salvador Cervantes Loza, comandante de la 45 Zona Militar.



Negó que exista una confrontación entre militares y policías municipales.



Señalóque todo el procedimiento realizado ayer forma parte de la revista a la licencia colectiva para la portación de armas de fuego.



"No hay conflicto, al contrario estamos para apoyarlos, no tenemos ningún problema, esto nos sirve para estar en regla, para saber cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos y nos ayuda tanto a la Policía como a nosotros.



"Es un procedimiento normal y legal, para hacer esta revista entregamos un oficio por la mañana al alcalde y al comisario de Seguridad Pública, donde les comunicamos que íbamos a realizar esta inspección", dijo.



Ayer en redes sociales circularon varios videos donde se observan altercados verbales que sostuvieron policías municipales con elementos del Ejército, cuando se les informaba de la revisión.



Cuauhtémoc Galindo, alcalde de Nogales, aseguró que al final de la revisión se ofrecieron disculpas por ambas partes y todo se aclaró.



Arbitraria la revisión: Subdirector de Seguridad Pública



José Guillermo Duarte Astorga subdirector de Seguridad Pública afirmó sentirse atropellado y calificó como arbitrario el arribo a las instalaciones de los elementos de la 45 zona Militar.



"Nos sentimos atropellados porque tienen que respetar las instituciones y que los agentes andan uniformados", externó, "hay formas para hacer las cosas y ellos tienen la facultad, pero no arbitrariamente como llegaron".