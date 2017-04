Migrante dice que oficiales migratorios le echaron un perro

NOGALES, Sonora(GH)

Migrante dice que oficiales migratorios le echaron un perrohttps://t.co/y4TL1PCwSr pic.twitter.com/Dr2ffBMrTB — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 24 de abril de 2017

Un migrante mexicano fue atacado a mordidas por un perro entrenado que le “echaron”, según dijo el afectado, oficiales migratorios y personas vestidas como “soldados” al ser detenido cerca de Sonoita, Arizona.“Ellos lo soltaron a propósito, le dieron orden al perro y yo en el suelo (le decían) atácalo”, relató Inocencio López Sánchez, de 30 años, originario de Chiapas, quien dijo que incluso hasta se burlaron de él.“Como uno tiene sueños piensa entrar a trabajar; entramos al desierto de Sonoita, entramos ocho personas, íbamos caminando. Nos detuvieron el 25 de marzo, entramos cuatro cinco días antes”, platicó.“Pasamos una brecha, creo que hay cámaras y nos detectó una cuando llegaron los de un helicóptero de ahí nos localizó; quizás nos detectó y después llegaron los migras y los “armys” camuflajeados”, contó.Inocencio indicó que sus compañeros de viaje sólo le dijeron que eran “los armys”, por lo que decidió tirarse al suelo y esperar el arresto.“Eran soldados, aquellos que los conocen dijeron que eran “los armys”, cuando llegaron vi que venían recio me habían comentado no correr, tirarse al suelo porque pueden pasarle a uno con la moto por encima, me tiré al suelo y ahí estuve”, relató.Todos sus compañeros fueron detenidos metros adelante y esposados, pero Inocencio seguía en el suelo con las manos sobre la nuca.“Estando rodeado tenían al perro y me lo soltaron y había unos chavos hablándoles en inglés, me ayudaban, me defendían, decía que les hablaban en inglés, que el perro me atacara, ellos lo soltaron a propósito, le dieron orden al perro y yo en el suelo, (le decían) atácalo”, recordó.El migrante agregó que los sujetos vestidos de soldados sacaron sus teléfonos y siguieron grabando mientras el animal le lastimaba la pierna.“Ayúdenme les dije gritando y el perro mordiendo, sacaron su teléfono y empezaron a grabar con celulares, a hacer grabaciones. Tardó como cinco minutos”.