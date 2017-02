En riesgo la mitad de gasolineras en Nogales

NOGALES (GH)(GH)

La mitad de las gasolineras en Nogales pudieran estar en riesgo de cerrar, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).



Hipólito Sedano Ruiz indicó que las gasolineras en riesgo son aquellas de diferentes dueños y que no son grandes consorcios.



"La mitad de las gasolineras de Nogales están en esa condición (de cierre), si cerramos números que hay 30 gasolineras y más de quince que pertenecen a un grupo gasolinero, tenemos 15 que pertenecen a diferentes dueños y no son grandes consorcios, esas están en riesgo", expuso.



El empresario aseguró que los gasolineros han sufrido pérdidas importantes de dinero al bajarles las ventas y mantener la plantilla de gastos y trabajadores.



"Mantienen plantilla de trabajadores, pagan gastos de luz, agua, teléfono, servicios diferentes y sus ventas se han visto desplomadas hasta 60 y en casos más drásticos al 80%", aseveró.



La causa es que los automovilistas prefieren adquirir el combustible en los Estados Unidos, donde sale hasta en más de cinco pesos por litro, más barata que en México.



Además de asegurar que no hay condiciones adecuadas para que los empresarios gasolineros apliquen el descuento de 3 pesos por litro para los residentes de la franja fronteriza.



"Pemex la vende en 15.50, quieren que el gasolinero la venda en 13 pesos y luego regresarle los 3 pesos y no con la seguridad de que será en corto plazo", señaló. NOGALES (GH).-El automovilista fronterizo se ahorra 5.22 pesos por cada litro de gasolina que adquiere en Estados Unidos en lugar de en México.



De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el costo por litro de combustible en territorio mexicano es de 16.18 pesos en la gasolina menor a 92 octanos.



Mientras que en Estados Unidos, puede encontrarse en 10.96 pesos, considerando el tipo de cambio de ayer que en el caso de Nogales era ofertado en 18.95 pesos por dólar.



Negocios de Nogales, Arizona, como Cicle K; Fiesta Market; Fastrip y Jumpin Jack ofertaban esos costos.



Por cada galón de combustible que se adquiera en Estados Unidos (considerando la medida estadounidense 3.785 litros por galón) paga 41.48 pesos; mientras que en México se pagan 61.24 pesos.



La diferencia por esta unidad de medida es de 19.76, sólo cruzando la frontera a EU.