Consideran acto hostil eliminación de portal en español

NOGALES, SONORA

Como un acto hostil a los mexicanos e hispanos, catalogaron académicos y dirigentes de organizaciones de apoyo al migrante la eliminación de la opción en español del portal de la Casa Blanca a tres días de que Donald Trump, asumiera la Presidencia de Estados Unidos.



Anna O´Leary, decana de Estudios México-Americanos en la Universidad de Arizona, agregó que además está el hecho que en su gabinete no se incluyó a funcionarios de origen hispano.



"Esto nomás señala una hostilidad en contra de latinos en general y en específico a los mexicanos", consideró.



Roberto Rodríguez, profesor del Departamento de Estudios México-Americanos y de La Raza en la Universidad de Arizona, agregó que además sacaron una página sobre derechos civiles y para latinoamericanos.



"Siempre ha dicho este señor que odia al mexicano, inmigrantes, a las mujeres, a todos, los negociantes; solamente no a los que promueven nacionalismo norteamericano", consideró.



El profesor agregó que cuando habla del inmigrante no habla de cubanos, argentinos, rusos o europeos, sino contra el mexicano y centroamericano.



"Muchas veces se pierde en eso, esto no es accidente tiene algo contra México, el mexicano y el méxico—americano", consideró.



Samuel Lozano, coordinador en México de la Iniciativa Kino para la Frontera (IKF), consideró que es un "muro" más para estar informados y un signo de discriminación.



"Retirar estas pestañas en español y que ningún hispano haya en su gabinete administrativo son signos de discriminación, siendo que cuántos millones de hispanohablantes hay en Estados Unidos, hay más de 50 millones que hablan en español", añadió.



