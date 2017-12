Trae en la sangre la música

NOGALES(GH)

Poseedor de una potente y melodiosa voz, Manuel Mario Jaramillo Moreno, sale todos los días, acompañado de su fiel guitarra para amenizar a los comensales de diferentes puestos de comida de la ciudad.



Originario de Nogales y residente de la colonia 5 de Mayo, heredó el gusto por la música de su papá y abuelo, que eran trovadores y que en las reuniones familiares hacían el deleite interpretando sus melodías.



Fue a la edad de 7 años cuando Manuel Mario Jaramillo empezó a tocar sus primeros acordes en la guitarra, pero nunca se animó a cantar por timidez y el pánico que sentía a los escenarios.



"Yo siempre cantaba, pero en mi casa, estando solo, cuando tenía alguna tristeza tomaba mi guitarra y de esa manera dejaba fluir mis sentimientos, pero me daba mucha vergüenza cantar en público.



"Tengo apenas dos años que decidí probar suerte y dedicarme de lleno a la música, de donde saco el sustento para mi familia, y gracias a Dios he sido bendecido, la gente me ha privilegiado en mis presentaciones", dijo.



En su breve trayectoria ya como músico profesional, fue integrante del Grupo Musical denominado Creado en Mexicali, Baja California, así mismo en esa ciudad también participó en el mariachi Tierra Caliente.



Luego de una breve estadía en el Estado de Baja California regresó a su natal Nogales donde decidió darle rienda suelta a su vocación como intérprete de canciones rancheras.



"Sudaba, me daba mucha pena, me ganaba el pánico escénico, pero poco a poco fui venciendo el miedo y ahora con la gracia de Dios me gano la vida tocando en los diferentes restaurantes y puestos de comida.



"Me siento satisfecho por trabajar en lo que me gusta ahora", abundó, "tengo la ilusión de algún día poder hacer una producción musical donde pueda grabar este tipo de melodías y algunas de mi inspiración".



Jaramillo Moreno, además de cantar en los diferentes puestos de comida, también ofrece su música en serenatas y eventos especiales donde es contratado por quienes gustan de su estilo interpretativo.