Obispo de Nogales envía mensaje de paz

Nogales(GH)

Un mensaje a la no violencia en México envío el obispo de Nogales, monseñor Leopoldo González González, tras el anuncio de paz del papa Francisco.



En su mensaje invitó a los pueblos a no promover la violencia como un estilo de política.



"Es el reto, como nosotros, desde la pastoral social, estos temas y como aterrizarlos, que de una forma u otra lo estamos haciendo, la no violencia como un estilo de política", lamentó.



El líder religioso destacó que a través de los programas de la pastoral social promueven la no violencia.



"Hay que hacer mas todavía para implementar, esto en los lugares en donde hay mucha influencia, en los liderazgos, como el consejo empresarial y en la maquiladora, para todos estar en sintonía", apuntó.



El reforzamiento a la figura de la familia, se promueve en los servicios de caridad.



"Es importante que se sumen, institutos políticos, empresarios y todos los feligreses que pertenecen al catolicismo, no es solamente de la frontera, es de todo el País", manifestó.



El monseñor recordó que años atrás apuntaba a lugares como Ciudad Juárez o Tamaulipas como focos de violencia pero ahora es generalizado en el territorio.



"No puedes tu decir que hay un estado donde todo es calma no, hay esta influencia porque hemos dado una respuesta negativa a la libertad que Dios nos dio", resaltó.Por ejemplo está el caso de las fronteras donde persiste una percepción negativa; por lo que se deben redoblar esfuerzos para sembrar valores y poner un ideal en las cabezas de los jóvenes.