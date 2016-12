Nogales: Compras navideñas siguen en comercios

NOGALES(GH)

A unas horas de la Navidad, la comunidad continúa en plan de compras decembrinas en comercios de la ciudad de Nogales, Arizona.



En un recorrido por varios establecimientos se observó que tiendas como ROSS, JCPenney’s y Walmart mantenían una fuerte afluencia de paseantes.



Mientras tanto por parte de los establecimientos ampliaban sus horarios de operación hasta las diez de la noche y en algunos casos hasta la media noche.



En el caso de establecimientos como Walmart la atención a los clientes es durante las 24 horas. Solamente el 25 de diciembre se prevé que cierren.



Ayer la fila de cruce fronterizo se mantuvo con poco flujo, con tiempos de espera no mayor a 30 minutos y de igual manera las entradas peatonales como el caso de la Denis DeConcini y Morley.



En la zona de permisos de internación (Forma I-94) había unas 40 personas enfilando para realizar el trámite.



Cruzan 2.5 millones de personas



Felipe García, vicepresidente ejecutivo de la organización comercial "Vamos a Tucson", reconoció que en diciembre ingresaron a los Estados Unidos por Arizona unos 2.5 millones de personas.



Explicó que se habían preparado para un año con menos ventas, pero que se sorprendieron ya que fueron buenas, igual o un poco mejor que el año pasado.



"Nos estábamos preparando para una baja en las compras", reconoció, "entendemos que el tipo de cambio iba a afectar el tráfico de personas en la temporada".



"Pero con la gente de Aduanas (CBP) vemos números igual que el año pasado en cuanto a cruces fronterizos", agregó, "no vimos una caída de visitantes".



"Hubo mucha gente de México comprando y estamos sorprendidos", abundó, "estábamos esperando un impacto del tipo de cambio, no sabemos si la gente ahorró durante el año o estuvo comprando dólares poco a poco".



De acuerdo con el Gobierno de la ciudad de Tucson, los ingresos adicionales ayudarían a financiar nuevos equipos e infraestructura para los departamentos de Policía y Bomberos de Tucson y mejorar las carreteras.



El impuesto generaría un estimado de 50 millones de dólares al año y terminaría después de cinco años.



El alcalde y el consejo votaron unánimemente para usar el 60% del dinero para necesidades del capital de Seguridad Pública y 40% para carreteras, si es que los votantes aprueban el plan.



Mayores detalles se fijarán a principios del próximo mes, detallando cómo se gastarán los 250 millones previstos durante el periodo de ejercicio de darse ese impuesto.



La votación se dio en forma unánime durante la noche del martes.