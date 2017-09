Bloquean a voluntarios entrega de víveres

NOGALES (GH)(GH)

Problemas en la entrega de donativos a los damnificados por el sismo en Jojutla, Morelos, experimentó un joven nogalense residente en la Ciudad de México.



Ever Rafael Díaz Gutiérrez denunció que personas en vehículos tipo camionetas no permitían el libre tránsito de los voluntarios que llevaban despensas.



Relató que el jueves pasado, organizados con amigos tras colectar víveres, partieron durante la mañana hacia Jojutla, Morelos.



Viajaban en dos carros chicos y cuatro vans con la intención de entregar víveres a los poblados más afectados.



Pero a la entrada de Jojutla fueron alertados de que personas en camionetas sin logos, aparentemente "trabajadores de Gobierno" interceptaban los víveres y escoltaban las unidades hacia una bodega donde colocaban logos de "DIF", ignorando si se trata de DIF Municipal o DIF Estatal.



"Les decían que ellos iban a ayudar a repartirlos e incluso en las entradas de Jojutla se ven camiones completos con despensas y letreros de "Michoacán, ayudemos a Morelos", de otras partes y se miran enfrente y atrás un camión o carro, se mira como carro de Gobierno escoltándolos que no vayan y lo entreguen", manifestó.



Cambian a carros chicos



El voluntario agregó que ante tal situación optaron por entregar víveres en carros chicos y que el material que traían en las vans lo intercambiaron por despensas ya en bolsas en un centro de acopio y de esa manera lograron llegar con la ayuda a las zonas más marginadas.



Ever Rafael criticó dicha acción de policías o al parecer "gente de Gobierno".



"Mientras hay centros de acopio rebozando de comida hay otros que no han recibido ninguna despensa ni agua han tenido", platicó.